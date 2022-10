Serie A, Cremonese-Napoli 1-4: azzurri primi in classifica

Allo Stadio Giovanni Zini il Napoli batte la Cremonese 4-1 e si porta in vetta alla classifica a quota 23 punti, a +2 sull'Atalanta e a +3 su Udinese e Milan. Al 26' sblocca Politano dal dischetto, poi raggiunto dal pari di Dessers ad inizio ripresa. Gli azzurri si portano nuovamente in vantaggio al 76' con Simeone, subentrato nel corso del secondo tempo, e in pieno recupero Lozano firma il tris e, infine, Olivera cala il poker.