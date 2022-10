Serie A, Atalanta-Lazio 0-2: Sarri aggancia Gasperini in classifica

Al Gewiss Stadium la Lazio conquista tre punti d'oro: nell'undicesima giornata di campionato si impone 2-0 sull'Atalanta e la aggancia in classifica a quota 24 punti, a -2 dalla vetta, in attesa di Roma-Napoli in scena questa sera all'Olimpico. Una rete per tempo per gli uomini di Maurizio Sarri con Zaccagni al 10' e Felipe Anderson al 52'. Da segnalare nel finale l'espulsione di Muriel per somma di ammonizioni.