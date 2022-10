Finisce in parità la sfida tra Lazio e Udinese: la gara dell'Olimpico infatti termina 0-0. Un risultato che può far piacere alla Roma di Mourinho, che in caso di vittoria contro la Sampdoria superebbe in classifica biancocelesti e bianconeri, ora a quota 21 punti.

Pareggio anche nell'altra sfida del pomeriggio, quella tra Spezia e Cremonese. Avanti i lombardi con Dessers, i luguri la ribaltano con le reti di Nzola e Holm. Pickel la pareggia nella ripresa.