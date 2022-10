Sassuolo-Hellas Verona, Piccoli sostituito al 30' per infortunio: in dubbio per la Roma

L'Hellas Verona rischia di non avere a disposizione Roberto Piccoli per la partita contro la Roma, in programma lunedì 31 ottobre alle ore 18:30. L'attaccante gialloblu è stato sostituito al minuto 30 del match contro il Sassuolo a causa di un problema muscolare: il numero 20 si è accasciato a terra ed al suo posto è entrato Kallon. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.