Sarri: patteggiamento per giudizi lesivi all'arbitro. Ammenda di 4mila euro

A seguito dell'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), Maurizio Sarri è stato sanzionato con un'ammenda di 4.000 euro. Per responsabilità oggettiva è stata sanzionata con un'ammenda di 4.000 euro anche la Lazio.

Lo scorso 3 settembre il tecnico biancoceleste ha violato gli art.4 comma 1 e 23 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva nonché l'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico per aver espresso in occasione delle interviste rilasciate al termine del match Lazio-Napoli, valido per la quinta giornata del campionato di Serie A, giudizi lesivi del prestigio e della reputazione sia del direttore di gara, Simone Sozza, sia dell'istituzione arbitrale nel suo complesso intesa. Così in un comunicato della Figc.