Sarri: "Ammonizione a Milinkovic? Se dico quello che penso mi squalificano per 6 mesi...". Zaccagni: "Sembrava non vedesse l'ora di tirare fuori il giallo"

"Giallo a Milinkovic? Non era nemmeno fallo, se dico quello che penso dell'arbitraggio, mi squalificano 6 mesi. Sto nel calcio da 50 anni e non ho mai visto ammonire un giocatore che gioca la palla". Maurizio Sarri, tecnico della Lazio,commenta il ko della squadra contro la Salernitana: "Se c'è un fallo, il fallo è di Bronn, non di Sergej".

(Dazn)

"Il nervosismo è tutto per colpa dell'arbitro. Il cartellino giallo a Milinkovic-Savic non ci stava per niente, Sergej tocca la palla. La sensazione dal campo è che non vedesse l'ora di tirare fuori il cartellino". Lo ha detto l'attaccante della Lazio, Mattia Zaccagni, dopo la sconfitta contro la Salernitana, a proposito della sanzione che impedirà al serbo di giocherà il derby di domenica prossima (in quanto diffidato e ora squalificato). "Preoccupati per il derby senza Milinkovic-Savic e Immobile? Sono due pedine fondamentali - ha detto il biancoceleste Zaccagni- ma ormai questo è e non li avremo a disposizione. Dovremo giocare senza di loro e ce la metteremo tutta".

(Sky Sport)