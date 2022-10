Sampdoria, ufficiale l'esonero di Giampaolo

La Sampdoria arrivata all'ottava giornata di campionato non è riuscita a vincere nemmeno una partita ed è ultima in classifica con soli due punti. Dopo la sconfitta contro il Monza per 3-0, e i numerosi fischi da parte dei tifosi, la società ha deciso di agire esonerando il tenico Marco Giampaolo. Di seguito il comunicato ufficiale della Sampdoria: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e ai componenti del suo staff vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo di lavoro nel club". Per il comando della panchina blucerchiata escono i nomi di Claudio Ranieri e Roberto D'Aversa

