Mentre la Roma oggi è impegnata in casa del Betis, la Sampdoria prosegue la preparazione a Bogliasco in vista della sfida contro i giallorossi in programma lunedì sera a Marassi. Dopo la riunione in sala video, Dejan Stankovic e lo staff hanno diretto una sessione tecnico-tattica sul campo 2 del “Mugnaini”. Programmi di recupero per Manuel De Luca e Harry Winks, terapie e fisioterapia per Jeison Murillo. Domani è in programma una seduta mattutina.

