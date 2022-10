SAMPDORIA-ROMA: le probabili formazioni. El Shaarawy dal 1', davanti Abraham (VIDEO)

Dopo l'1-1 in campo europeo col Betis, la Roma è ospite della Sampdoria a Marassi alle 18.30 nella sfida valida per la 10a giornata di campionato. José Mourinho conferma il terzetto difensivo - out Kumbulla dai convocati per precauzione -, rilancia la coppia Cristante-Matic in mediana e schiera sulla corsia sinistra El Shaarawy lasciando in panchina Spinazzola. Davanti il portoghese ritrova Zaniolo, squalificato in Europa League contro gli spagnoli, al fianco di Pellegrini alle spalle di Abraham, favorito su Belotti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Leris, Rincon, Villar, Djuricic; Gabbiadini, Caputo.

A disp.: Ravaglia, Contini, Amione, Conti, Murru, Sabiri, Trimboli, Verre, Vieira, Yepes, Pussetto, Quagliarella.

All.: Stankovic.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

A disp.: Svilar, Boer, Viña, Karsdorp, Tripi, Spinazzola, Camara, Bove, Tahirovic, Volpato, Shomurodov, Belotti.

All.: Mourinho.

Arbitro: Di Bello. Assistenti: Valeriani - Margani. IV uomo: Serra. VAR: Aureliano. AVAR: Peretti.

PREPARTITA

16.20 - A quasi due ore dal fischio d'inizio la Roma mostra il terreno di gioco dello Stadio Ferraris invaso dai piccioni: