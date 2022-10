SAMPDORIA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Abraham in vantaggio su Belotti

Occasione ghiotta per la Roma, che contro la Sampdoria ha l'occasione del sorpasso su Lazio e Udinese. Dopo la trasferta di Siviglia, non sembra intenzionato a cambiare molto Josè Mourinho. Tra i pali confermato Rui Patricio, con il trio Smalling-Mancini e Ibanez in difesa. A destra spazio ancora una volta a Zalewski nonostante il recupero di Karsdorp, a sinistra Spinazzola con Matic e Cristante al centro. Sulla trequarti la coppia Pellegrini e Zaniolo. In attacco ritorno dal 1' per Tammy Abraham, in vantaggio su Andrea Belotti.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

IL TEMPO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

TUTTOSPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Belotti.

IL MESSAGGERO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

LA REPUBBLICA - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

LEGGO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Belotti; Zaniolo, Abraham.