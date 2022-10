SAMPDORIA-ROMA: arbitra Di Bello

Lunedì alle 18.30 la Roma tornerà in campo in Serie A sul terreno di gioco della Sampdoria di Dejan Stankovic, reduce dal debutto, con pareggio, sul campo del Bologna. Sarà Marco Di Bello l'arbitro della sfida con Valeriani e Margani come assistenti. Serra sarà il IV uomo, con Aureliano e Peretti Var e Avar dell'incontro di lunedì. Questo il quadro completo delle designazioni per la 10a giornata di Serie A:

EMPOLI – MONZA Sabato 15/10 h. 15.00

RAPUANO

BOTTEGONI – SCATRAGLI

IV: PEZZUTO

VAR: ORSATO

AVAR: MARINI

TORINO – JUVENTUS Sabato 15/10 h. 18.00

MARIANI

BACCINI – COLAROSSI

IV: GHERSINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: CARBONE

ATALANTA – SASSUOLO Sabato 15/10 h. 20.45

MARCENARO

COSTANZO – PASSERI

IV: SANTORO

VAR: ABISSO

AVAR: LONGO S.

INTER – SALERNITANA h. 12.30

SACCHI

ROSSI L. – DI GIOIA

IV: PICCININI

VAR: MARINI

AVAR: GIALLATINI

LAZIO – UDINESE h. 15.00

COLOMBO

IMPERIALE – DI IORIO

IV: MARINELLI

VAR: IRRATI

AVAR: MUTO

SPEZIA – CREMONESE h. 15.00

MANGANIELLO

BERCIGLI – CECCONI

IV: GUALTIERI M.

VAR: NASCA

AVAR: DI MARTINO

NAPOLI – BOLOGNA h. 18.00

COSSO

RASPOLLINI – AFFATATO

IV: AYROLDI

VAR: VALERI

AVAR: ABBATTISTA

H. VERONA – MILAN h. 20.45

MASSA

BRESMES – VECCHI

IV: MARCHETTI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

SAMPDORIA – ROMA Lunedì 17/10 h. 18.30

DI BELLO

VALERIANI – MARGANI

IV: SERRA

VAR: AURELIANO

AVAR: PERETTI

LECCE – FIORENTINA Lunedì 17/10 h. 20.45

MASSIMI

VIVENZI – RANGHETTI

IV: DOVERI

VAR: GUIDA

AVAR: TEGONI

(aia-figc.it)

