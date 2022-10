Sampdoria-Roma: 200 presenze in Serie A per Pellegrini (FOTO)

200 presenze in A e il gol del vantaggio: allo Stadio Luigi Ferraris, nella 10a giornata di campionato, contro la Sampdoria Lorenzo Pellegrini ha sbloccato il risultato trasformando dal dischetto il rigore assegnato con l'ausilio del Var per un fallo di mano in area blucerchiata di Ferrari. E il capitano romanista raggiunge oggi un importante traguardo in Serie A: per Pellegrini Sampdoria-Roma è la 200a presenza in campionato.

? 2⃣0⃣0⃣ ?? Marking his 200th appearance in Serie A with a goal - congratulations @LorePelle7! ?#ASRoma #SampRoma pic.twitter.com/wvjcm1BVyb — AS Roma English (@ASRomaEN) October 17, 2022