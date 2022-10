Sampdoria, Colley diserta l'allenamento per problemi intestinali

La Sampdoria è tornata al lavoro. Dopo due giorni di riposo Dejan Stankovic e la sua squadra hanno iniziato a preparare la sfida casalinga di lunedì prossimo contro la Roma. Oltre a Manuel De Luca e Jeison Murillo, non hanno preso parte alla seduta di allenamento Omar Colley, per problemi intestinali, e Harry Winks. Domani in programma doppia seduta.