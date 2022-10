Salernitana: Ribery smette di giocare, ma resta nel club

Termina indossando la maglia della Salernitana la carriera di Franck Ribery da giocatore: il francese, come annuncia il club campano, entrerà a far parte dello staff del tecnico Davide Nicola.

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Franck Ribery. La Società lo ringrazia per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata e per l’impegno profuso, per aver indossato con il massimo rispetto la fascia di capitano nella stagione che ha portato alla storica salvezza in Serie A, per aver onorato al meglio i colori granata e per tutto quello che ha rappresentato per il mondo del calcio - si legge nel comunicato -. L’U.S. Salernitana 1919 è lieta inoltre di comunicare che Ribery continuerà in altro ruolo a far parte del club granata e che domani saluterà i tifosi allo Stadio “Arechi” prima della gara contro lo Spezia".

(ussalernitana1919.it)

