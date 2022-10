Roma-Napoli: presente Baldissoni all'Olimpico (FOTO)

Allo Stadio Olimpico - tutto esaurito - va in scena il big match tra Roma e Napoli, sfida valida per l'undicesima giornata di campionato. Sugli spalti, come testimoniato dal giornalista del "Corriere dello Sport" Jacopo Aliprandi, è presente anche Mauro Baldissoni, ex direttore generale del club giallorosso.