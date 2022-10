Roma-Napoli, le info per i tifosi: cancelli aperti alle 18.15

In vista della sfida casalinga contro il Napoli, in scena domenica sera e valida per l'undicesima giornata di campionato, la Roma ha comunicato le informazioni utili per i tifosi che si recheranno allo Stadio Olimpico, che registrerà nuovamente il tutto esaurito:

Domenica, l'Olimpico farà registrare l'ennesimo sold out al botteghino. Più di 60 mila tifosi sospingeranno domenica sera la nostra squadra contro il Napoli! Si ricorda che per tutti i settori dello stadio è vietato l’acquisto dei biglietti ai residenti nella regione Campania. Ecco alcune info utili per chi si recherà allo Stadio.