Roma-Lecce: 15 minuti di protesta della Curva Sud per solidarietà ai diffidati (FOTO)

Allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Lecce, sfida valida per la nona giornata di campionato. La Curva Sud, prima di avviare l'incessante tifo per sostenere la squadra, ha protestato per 15 minuti per manifestare solidarietà ad alcuni diffidati. Al 16' di gioco il settore caldo della tifoseria giallorossa ha iniziato ad intonare i cori.

Al 16' ritorno alla 'normalità' con il consueto coro iniziale 'Quando l'inno si alzerà..'