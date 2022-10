Brutte notizie in casa Roma. Spinazzola durante l'ultimo allenamento a Trigoria ha riscontrato una lesione al retto femorale sinistro. Per questo, l'esterno salterà la sfida di domani con il Verona in programma domani alle 18.30 e con molta probabilità non potrà rientrare prima della sosta dei Mondiali, al via tra 3 settimane in Qatar.