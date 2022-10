Napoli: terapie e lavoro personalizzato per Anguissa

In vista della sfida contro la Roma in programma all'Olimpico domenica sera e valida per l'undicesima giornata di Serie A, il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center: la squadra di Spalletti ha iniziato la sessione con attivazione a secco e circuito di forza, per poi sostenere una seduta tecnico tattica e concludere con partitina a campo grande. Sirigu ha fatto palestra e terapie per un risentimento muscolare, per Anguissa lavoro personalizzato e terapie.

(ssnapoli.it)

