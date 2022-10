Napoli, risentimento alla coscia destra per Anguissa: in dubbio per la Roma

Nella serata di festa del Napoli arriva una brutta notizia per Luciano Spalletti. Al minuto 49 della partita contro l'Ajax, vinta successivamente 4-2, André-Frank Zambo Anguissa, centrocampista dei partenopei è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un infortunio muscolare. Come annunciato dal club sul proprio sito, per il ventiseienne si tratta di risentimento alla coscia destra. "Frank Anguissa, uscito nella ripresa del match contro l'Ajax, è stato sostituito per un risentimento alla coscia destra", la nota ufficiale del Napoli. Il camerunense è in dubbio per la sfida contro la Roma, in programma domenica 23 ottobre alle ore 20:45.

(sscnapoli.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE