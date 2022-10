Napoli, Raspadori: "La Roma? Vogliamo affrontare le partite come fossero tutte finali"

L'attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori, ai microfoni dell'emittente radiofonica dopo il match vinto per 3-2 contro il Bologna ha parlato del prossimo impegno che vedrà gli azzurri contro la Roma: "Continuiamo ad avere questa voglia di affrontare le partite come se fossero tutte finali. Avremo qualche giorno in più per preparare la gara coi giallorossi. Kvara? Ha una qualità pazzesca, è un bravissimo ragazzo. Ha un talento incredibile, tutti noi stiamo cercando di far esprimere al meglio i nostri compagni, è questo a fare la differenza".