Napoli: parte di seduta in gruppo per Anguissa, terapie per Rrahmani

A due giorni dalla sfida contro la Roma allo Stadio Olimpico, valida per l'undicesima giornata di campionato, il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. La squadra sul campo 3 ha iniziato la sessione con attivazione a secco e torello, per poi effettuare lavoro tecnico tattico e chiudere con partitina a campo ridotto.

Anguissa ha svolto prima parte di seduta in gruppo e seconda parte allenamento personalizzato in campo. Sirigu ha fatto terapie e palestra, terapie per Rrahmani.

(sscnapoli.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE