Napoli, Olivera: "Con la Roma sarà una partita molto fisica"

RADIO KISS KISS - Ha parlato all'emittente radiofonica Mathias Olivera, terzino sinistro arrivato in estate a disposizione di Spalletti. Queste le parole di Olivera a due giorni dalla sfida dell'Olimpico contro la Roma:

Qual è il bilancio della prima parte di stagione?

“Sono molto contento per come sto andando io e la squadra. Sto crescendo e imparando tanto e continuo a lavorare per migliorare sempre”.

Che differenze stai riscontrando tra la Liga e la Serie A?

“Non ce ne sono molte, c’è molta tattica, si gioca molto di più il pallone, io mi sto adattando con un minutaggio sempre più alto”.

Qual è il tuo rapporto con Mario Rui?

“Ho un ottimo rapporto con lui, è un grande giocatore e una grande persona, questa alternanza fa bene a entrambi”.