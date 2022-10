Napoli: lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra per Rrahmani. Out con la Roma

Luciano Spalletti perde per infortunio Rrahmani. "Gli esami strumentali effettuati a Amir Rrahmani, in seguito all’infortunio subìto nel corso di Cremonese-Napoli, hanno evidenziato la lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo", si legge nel comunicato del Napoli che fornisce un aggiornamento sulle condizioni del difensore. Rrahmani, dunque, sarà assente contro la Roma nella sfida di campionato in programma il 23 ottobre.

(sscnapoli.it)

VAI ALLA NOTA UFFICIALE