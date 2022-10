Napoli: elongazione per Anguissa. Possibile recupero per la Roma

L'infortunio di Anguissa è meno grave di quanto si temesse, come ha spiegato il Napoli in un comunicato emesso in mattinata: "Frank Anguissa, come da programma, ha effettuato questa mattina esami clinici che hanno evidenziato una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra. Il centrocampista azzurro proseguirà le terapie già cominciate". A questo punto le possibilità che il mediano di Spalletti possa tornare a disposizione per la sfida Roma, in programma domenica 23, crescono sensibilmente.

(sscnapoli.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE