Domani sarà la vigilia di Roma-Napoli, in programma domenica alle 20.45 allo Stadio Olimpico. E il giorno precedente al big match dell'11a giornata, José Mourinho tornerà a parlare in conferenza stampa: appuntamento alle 14.30 a Trigoria con i giornalisti per presentare la gara contro il Napoli di Spalletti.