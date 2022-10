Milan, Pioli rinnova fino al 2025

Stefano Pioli rinnova con il Milan fino al 2025. Allungamento di due anni, dunque, per il tecnico campione d'Italia, come annunciato dalla stessa società milanese in una nota sul proprio sito ufficiale.

Questo il comunicato del club rossonero:

AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Stefano Pioli fino al 30 giugno 2025.

Dopo aver intrapreso un cammino virtuoso, culminato con la vittoria del Campionato 2021/2022, il Milan e Stefano continueranno insieme un progetto ambizioso che rispecchia i valori e la Storia del Club.

(acmilan.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE