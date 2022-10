L'Udinese si ferma in casa della Cremonese, termina 0-0. Vittoria per la Fiorentina al 90' contro lo Spezia con il gol di Cabral

Terminano le gare delle 15.00 valide per la dodicesima giornata di Serie A. Si arresta improvvisamente la corsa dell'Udinese, che viene ostacolata dalla Cremonese ultima in classifica non andando oltre lo 0-0. Vittoria invece per la Fiorentina che fa 2-1 allo Spezia con una rete al 90' segnata da Cabral. Si attende la partita delle 18.00, che vedrà la Lazio impegnata all'Olimpico contro la Salernitana, e quella delle 20.45 tra Torino e Milan.