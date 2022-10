Lecce, Umtiti: "Giocare a Roma non è semplice per nessuno, ma l'arbitro non è stato a nostro favore"

Dopo l'esordio con la maglia del Lecce in occasione della sfida di campionato contro la Roma, andata in scena domenica scorsa all'Olimpico e terminata 2-1 per la squadra di Mourinho, oggi il difensore del club salentino Samuel Umtiti è intervenuto in conferenza stampa. Uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Com'è stato il suo esordio con il Lecce?

"Ho provato delle emozioni bellissime, sono fiero e orgoglioso della partita che ho fatto, dopo tanti mesi in cui ho lavorato sodo per rimettermi al pari con i miei compagni".

Da Roma si è tornati con tanti rimpianti, non dovuti alla prestazione...

"Giocare a Roma non è semplice per nessuno, perché è sempre una gara ricca di grandissime emozioni. Il comportamento dell'arbitro all'Olimpico non è stato a nostro favore, quello che conta però è restare concentrati sul nostro gioco. Dobbiamo fare il nostro lavoro e affrontare ogni partita nel migliore dei modi".