Lecce, Strefezza: "Voglio la maglia di Dybala, è il miglior calciatore in Italia" (VIDEO)

DAZN - Tutti vogliono la maglia di Paulo Dybala, anche Gabriel Strefezza. Il calciatore del Lecce, in gol nella sconfitta dei salentini a Roma dello scorso 9 ottobre, ha confessato in un'intervista alla piattaforma sportiva di voler scambiare la maglia con il giocatore argentino.

Il brasiliano ha raccontato di aver ricevuto la maglia di Cristiano Ronaldo quando il portoghese militava nella Juventus, senza invece riuscire a ottenere quella della Joya: "Ho provato a prenderla, ma non ci sono riuscito. Ora voglio quella di Dybala, che per me al momento è il miglior calciatore in Italia”.