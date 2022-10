Lecce nel mirino di Dybala: 3 gol in 3 precedenti in A

Paulo Dybala vede il Lecce...e segna: è quanto fa sapere una statistica del portale specializzato, secondo cui l'argentino ha affrontato più di una volta in Serie A la squadra salentina trovando sempre il gol (tre reti in tre precedenti). La Roma, infatti, ospita il Lecce all'Olimpico nella nona giornata di campionato e la Joya ha trasformato dal dischetto un rigore conquistato da Abraham per il 2-1 della formazione di Mourinho.

3 - Il #Lecce è l’unica squadra che finora Paulo #Dybala ha affrontato più di una volta in #SerieA trovando sempre il gol (tre reti in tre precedenti). Garanzia.#RomaLecce — OptaPaolo ? (@OptaPaolo) October 9, 2022