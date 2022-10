Lecce, Baroni: "Roma? Non torno sugli episodi, ma anche in 10 non abbiamo mai mollato"

Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, in programma domani alle 20:45. Il tecnico dei salentini si è soffermato anche sull'ultima partita disputata, ovvero contro la Roma, terminata con il punteggio di 2-1 in favore dei capitolini. Le sue dichiarazioni.

Da cosa ripartire dalla sfida contro la Roma?

"Abbiamo fatto venti minuti in cui abbiamo subito poco, qualche palla inattiva da cui è scaturito il gol. Non torno sugli episodi, ma mi tengo stretto la prestazione. Anche in dieci non abbiamo mai mollato, è il nostro DNA. E dobbiamo andare avanti su questa strada".