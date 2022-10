Lecce, allenamento in vista della Roma: personalizzato per Bistrovic

Il Lecce continua a prepararsi in vista del prossimo impegno di campionato, in cui sfiderà la Roma. Il match è in programma domenica 9 ottobre allo Stadio Olimpico alle ore 20:45. I salentini si sono allenati in mattinata al Via del Mare e domani svolgeranno la rifinitura prima di partire verso la Capitale nel pomeriggio. Questo il report dell'allenamento odierno: "Squadra al lavoro questa mattina al Via del Mare. Tutti i calciatori si sono allenati regolarmente agli ordini di mister Baroni, ad eccezione di Bistrovic che ha proseguito nel lavoro personalizzato. Domani mattina la squadra effettuerà la rifinitura al Via del Mare, prima della partenza per Roma".

(uslecce.it)

