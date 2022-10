Lazio-Salernitana, Milinkovic è diffidato e partirà dalla panchina in vista del derby

Domenica prossima alle 18.30 la Roma ospiterà la Lazio. I biancocelesti alle 18.00 affronteranno la Salernitana, intanto, Sarri manda in panchina Milinkovic-Savic per precauzione. Il serbo è diffidato, e se dovesse essere ammonito salterebbe la gara di domenica prossima. Assente per il momento Ciro Immobile, che sta ancora facendo i conti con l'infortunio.