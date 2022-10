Lazio: lesione di medio grado al bicipite femorale per Immobile. Out per la Roma

L'infortunio di Ciro Immobile lo costringerà a tornare nel 2023, dopo la sosta per i Mondiali, e dunque a saltare anche il derby in programma il 6 novembre. Questo il comunicato emesso dal club biancoceleste dopo gli esami svolti in mattinata dall'attaccante: "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro".

Prosegue la nota: "Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero".

(sslazio.it)

