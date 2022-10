Lazio, Immobile prova il recupero record: nel mirino il derby con la Roma

Ciro Immobile vuole esserci a tutti i costi nel derby contro la Roma, in programma domenica 6 novembre alle ore 18. L'attaccante della Lazio si è infortunato durante il match con l'Udinese e ha subito una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro: in questi casi lo stop è stimato in 45 giorni, ma il trentaduenne sta spingendo per tornare in campo per la sfida contro la Roma. Nella giornata di ieri Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Immobile: "Rientro prima del previsto? Vediamo se mancherà per 7 partite intanto. Accorciare i tempi? Stiamo facendo ogni tentativo, il ragazzo l’ho visto tosto a volere accorciare i tempi. Si può fare se non c’è margine di rischio, ho visto il piano terapeutico, è bello tosto, è di uno che si è messo a disposizione per recuperare un po’ prima".

(corsport)