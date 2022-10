Lazio, controlli alla Paideia per Immobile: "Spero di farcela per domenica" (VIDEO)

La Lazio non avrà Milinkovic nel derby di domenica prossima, squalificato dopo l'ammonizione rimediata contro la Salernitana, ma ha ancora una speranza di poter ritrovare Ciro Immobile. Questa mattina l'attaccante si è recato nella clinica di fiducia del club, la Paideia, per una visita di controllo. All'ingresso, Immobile ha risposto così a chi gli chiedeva se poteva farcela per il derby: "Speriamo...".

