Hellas Verona: ufficiale l'esonero di Cioffi

L'avventura di Gabriele Cioffi sulla panchina dell'Hellas Verona è terminata. La società scaligera si trova al diciottesimo posto in classifica con solamente 5 punti conquistati in 9 partite a fronte di una vittoria, 2 pareggi e ben 6 sconfitte. Questa la nota ufficiale con il quale il club ha annunciato l'esonero dell'ormai ex allenatore: "Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Gabriele Cioffi dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Cioffi e il suo staff per il lavoro svolto".

