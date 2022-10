Hellas Verona: seduta in palestra verso la Roma

Meno due giorni alla sfida tra Hellas Verona e Roma, in programma lunedì 31 ottobre alle ore 18.30. La squadra di José Mourinho è tornata a lavorare oggi a Trigoria dopo il giorno di riposo concesso ieri dal tecnico portoghese, mentre i gialloblu si sono allenati allo Sporting Center Paradiso di Castelnuovo del Garda.

Agli ordini del tecnico Salvatore Bocchetti, i veneti hanno svolto una seduta di lavoro in palestra. Domani, vigilia della sfida contro i giallorossi, per il Verona è in programma la rifinitura tecnica.

(hellasverona.it)

