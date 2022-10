Hellas Verona-Roma, la moviola: espulso Dawidowicz per un brutto fallo su Zaniolo dopo il richiamo dell'arbitro al VAR

Alle ore 18:30 va in scena il delicato match tra Hellas Verona e Roma, valido per la dodicesima giornata di Serie A. Per i giallorossi si tratta di una partita di grande importanza, infatti con una vittoria hanno la possibilità di scavalcare numerose squadre e piazzarsi al quarto posto in solitaria. La sfida sarà diretta dall'arbitro Juan Luca Sacchi.

QUESTI I PRINCIPALI EPISODI ARBITRALI DEL MATCH

36' - Bruttissimo intervento di Dawidowicz su Zaniolo, l'arbitro non sanziona il difensore polacco, ma il VAR lo richiama: cartellino rosso diretto per l'intervento scomposto sul ginocchio del calciatore giallorosso.

26' - Hellas Verona in vantaggio. Tiro dalla lunga distanza di Veloso, Dawidowicz lo devia e porta in vantaggio i suoi. Il VAR verifica la posizione del centrale polacco e di Henry, il quale non influisce sulla conclusione: il gol viene quindi confermato e il Verona sigla il gol dell'1-0.