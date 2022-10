Hellas Verona, allenamento verso la Roma: lavoro di forza tra palestra e campo

L'Hellas Verona continua a prepararsi in vista della sfida contro la Roma, valida per la dodicesima giornata di Serie A e in programma lunedì 31 ottobre alle ore 18:30. Gli scaligeri hanno svolto nella giornata di oggi un allenamento. Ecco il report della seduta odierna: "Oggi, giovedì 27 ottobre, allo Sporting Center 'Paradiso', i gialloblù hanno svolto le seguenti attività: lavoro di forza tra palestra e campo.

Domani, venerdì 28 ottobre, è in programma una seduta di allenamento mattutina".

(hellasverona.it)

