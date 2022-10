Giudice Sportivo: seconda sanzione per Mancini, prima per Ibanez

Terminata la nona giornata di campionato, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell'Aia Carlo Moretti, ha comunicato le decisioni assunte. Per quanto riguarda la Roma, Gianluca Mancini ha subito la seconda sanzione in seguito all'ammonizione rimediata contro il Lecce, mentre per Roger Ibanez si tratta della prima. Entrambi hanno ricevuto il cartellino giallo per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Inoltre è stato squalificato (più 2000 euro di ammenda) Stefano Trinchera, dirigente del Lecce, per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto a un dirigente della società avversaria un epiteto ingiurioso.

(legaseriea.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE