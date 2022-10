Giudice sportivo: 15mila euro di multa alla Roma per cori dei tifosi di matrice territoriale e l'utilizzo del laser. Due giornate di stop a Rapetti

Conclusa l'undicesima giornata di Serie A, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell'Aia Carlo Moretti ha comunicato le decisioni assunte. Per quanto riguarda la Roma, 15mila euro di ammenda al club "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato per due volte, al 38° del primo tempo e al 22° del secondo tempo, un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre suoi sostenitori, al 34° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria".

Da segnalare la terza sanzione per Ibanez e Smalling, la seconda per Cristante e Mourinho, tutti ammoniti nel corso di Roma-Napoli. Infine, due giornate di squalifica per il preparatore atletico giallorosso Stefano Rapetti "per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento minaccioso e intimidatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria rivolgendo allo stesso un'espressione offensiva e cercando il contatto fisico con il medesimo, impedito solo dall'intervento di altri tesserati della propria società". Nessun provvedimento su Rick Karsdorp dopo il confronto con l'arbitro Irrati al termine di Roma-Napoli.

(legaseriea.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE