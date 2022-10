Allo Stadio Luigi Ferraris va in scena Sampdoria-Roma, valida per la 10a giornata di campionato: al termine del primo tempo i giallorossi sono in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Lorenzo Pellegrini su calcio di rigore, causato da un fallo di mano di Ferrari e assegnato dall'arbitro Di Bello dopo l'on field review. Gli scatti della prima frazione di gioco: