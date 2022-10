FOTO - Roma-Napoli: l'Olimpico ricorda Francesco Valdiserri

C'è spazio anche per la commozione all'Olimpico: prima del fischio d'inizio di Roma-Napoli, sfida valida per l'undicesima giornata di campionato in scena alle 20.45, lo stadio ha ricordato Francesco Valdiserri, 18enne figlio dei giornalisti del Corriere della Sera Paola Di Caro e Luca Valdiserri investito ed ucciso da una pirata della strada mercoledì scorso su via Cristoforo Colombo.