Allo Stadio Olimpico è presente anche Paulo Dybala per sostenere i compagni in occasione di Roma-Napoli, sfida valida per l'undicesima giornata di campionato. L'argentino, infortunato, è stato colto dalle telecamere televisive mentre riprendeva lo spettacolo dei tifosi durante l'inno giallorosso "Roma, Roma, Roma".

Oltre al 21 giallorosso sono presenti anche altri due giocatori infortunati della Roma, Zeki Celik ed Ebrima Darboe.