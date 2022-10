La Roma rende omaggio allo storico striscione della Curva Sud "Ti Amo". Nell'area hospitality 1927 dello Stadio Olimpico, in occasione della sfida tra Roma e Napoli dell'undicesima giornata di campionato, il club giallorosso ha celebrato i 39 anni della comparsa del celebre striscione : "23 ottobre 1983. Per la prima volta in uno stadio, un'intera tifoseria dichiara il proprio amore alla sua squadra del cuore: TI AMO".