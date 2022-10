FOTO - Hellas Verona-Roma 1-1 HT

Termina 1-1 il primo tempo di Hellas Verona-Roma. La prima grande occasione del match capita sui piedi di Abraham, il quale salta il portiere e, nonostante la porta vuota, centra il palo. Al 26’ Veloso tira dalla lunga distanza, Dawidowicz anticipa tutti e porta avanti i gialloblu. Dopo solamente 10 minuti, però, è lo stesso difensore polacco a lasciare i suoi in 10 dopo un fallaccio su Zaniolo: l’arbitro, che inizialmente non lo aveva sanzionato, viene richiamato al VAR ed estrae il cartellino rosso. I giallorossi iniziano a spingere e al 47' Zaniolo fissa il punteggio sull'1-1: recupero di Camara, il quale passa il pallone ad Abraham che calcia e colpisce nuovamente il palo, la palla arriva al numero 22 e non sbaglia. Questi i migliori scatti del primo tempo.