Fazio: "Il gol contro la Lazio vale tanto: ho vissuto tanti anni belli qui a Roma"

DAZN - "E' stato un bel gol, ha aiutato la squadra a vincere. Oggi siamo venuti qui a giocare, per vincere e sono contento. Per me la rete vale tanto, serve tanto alla Salernitana e poi ho vissuto tanti anni belli qui con la Roma e ho molti ricordi". Lo ha dichiarato il difensore della Salernitana, Federico Fazio, dopo la vittoria di oggi contro la Lazio.

"I primi quaranta minuti abbiamo giocato bene ma - ha detto l'ex giallorosso dopo la partita - il gol subito ci ha tolto fiducia. Poi nel secondo tempo abbiamo provato a giocare, ad andare avanti e sono arrivati i gol. La Salernitana ne esce più forte? Noi proviamo sempre a giocarcela a viso aperto, contro tutti", ha concluso Fazio.