VIDEO - Mourinho sul quinto centrale: "Se Cristante gioca in difesa, chi c'è a centrocampo? Spero che la società mi possa aiutare". E sull'arrivo di uno svincolato...

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Roma, José Mourinho si è soffermato anche sulla mancanza di profondità nel reparto difensivo e sulla necessità di avere in rosa un altro centrale: "La conferenza stampa di Tiago Pinto è stata brillante, ma ha detto una cosa della quale non sono d’accordo. Quando ha detto che se dovesse esserci un problema dietro ci sarebbe Cristante. Io però mi domanderei: 'Chi gioca poi a centrocampo?' Ma io non piango come fanno alcuni, ci sono allenatori che piangono tanto e alla fine sorridono. Complimenti comunque al direttore e alla società, hanno fatto un lavoro fantastico nonostante le restrizione. Ho una piccola speranza che mi possano aiutare ancora di più".

Successivamente un giornalista domanda: "Uno svincolato adesso?" Mourinho non risponde a voce, ma con delle espressioni facciali che lasciano intendere il suo pensiero.